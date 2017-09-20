تحليل.. هل وليد أزارو المهاجم الأمثل للأهلي؟!

تعرض المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي الجديد، لحملة من الانتقادات، وضعت اللاعب في قفص الاتهام، بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال الفترة القصيرة التي تواجد بها في تشكيل الفريق الأحمر.

ويرى البعض أن اللاعب ليس بالمستوى المرجو ليقود هجوم الأهلي في الفترة الحالية، وبالرغم من المجهود الكبير الذي يبذله اللاعب المغربي على أرضية الميدان، إلا أن البعض يرى أنه ليس بالمستوى المرجو ليقود هجوم الأهلي خلال الفترة الحالية، وعلل منتقديه وجهة نظرهم مستخدمين الأرقام في الحكم على مستوى اللاعب، حيث لم يسجل أزارو سوى هدفين في 6 مباريات بواقع 0.33 هدف في المباراة، وبالرغم من أنه من المبكر اللجوء للغة الأرقام إلا أنها نتيجة مبدئية ليست مُرضية لآمال جماهير الأهلي، خاصة بعد المبلغ الضخم الذي تكدبته خزينة النادي وتخطى حاجز الـ25 مليون جنيه من أجل استقطاب اللاعب.

ولكن هل هذا هو السبب الوحيد لعدم رضا البعض على أداء اللاعب أم أن هناك أسباب أخرى؟!

خلفية تاريخية

تمتع النادي الأهلي طوال تاريخه بتواجد المهاجم الهداف الذي يتمركز داخل منطقة الجزاء وحولها فقط ليحرز الأهداف، ففي العقد الماضي امتلك الأهلي عماد متعب وأسامة حسني وأمادو فلافيو، وقبلهم امتلك الأهلي أحمد بلال وخالد بيبو، وذلك بعد حسام حسن أحد افضل المهاجمين في تاريخ القارة السمراء!

ناهيك عن أسماء أخرى لعبت مع الفريق لفترات قصيرة أو طويلة، حتى وصلنا في الوقت الحالي لأسماء مثل عمرو جمال ومروان محسن وجون أنطوي الذين لم ينالو ثقة المدير الفني للنادي أو اطمئنان الجماهير، لذلك كانت الإدارة في عملية بحث مستمرة عن المهاجم المثالي لقيادة النادي.

أساليب تكتيكية مختلفة

اعتمد الأهلي مثل بقية الأندية المصرية في العهد السابق على اللعب بطريقة 5-3-2 ومشتقاتها والتي تعتمد على التزام كل لاعب بدوره الأساسي في الملعب، ولا يكون خروجه من مركزه وتبادل الأدوار مع لاعب آخر سوى في حدود ضيقه، لذلك كان المهاجم التقليدي في المركز 9 هو الأنسب للفريق في تلك الفترة.

في نهاية العقد الماضي بدأت الملاعب المصرية في التحول من اللعب بخماسي دفاعي إلى اللعب بـ4 مدافعين فقط وغالبًا ما لجأت الفرق للعب بمهاجم وحيد، وربما كانت بداية اللعب بتلك الطريقة في النادي الأهلي مع حسام البدري في فترته الأولى، ثم عاد الفريق بعدها للعب بخماسي، ثم عاد النادي بعدها للعب برباعي دفاعي بعد انتشارها في الدوري المصري، فيما كانت خطة 4-2-3-1 هي الأكثر استخدامًا مع الأهلي في السنوات ال5 الماضية.

تلك الطريقة تعتمد على الكثير من المرونة عن 5-3-2، فيما تتسع أدوار المهاجم عن إحراز الأهداف فقط، فعليه خلق المساحات له ولزملائه وصناعة اللعب أحيانًا، وكذلك الضغط المبكر عند فقدان الكرة ذلك فضلًا عن مهمته الأساسية بإحرزا الأهداف، كل تلك المهام وغيرها تطلبت نوعًا مختلفًا من المهاجمين عن ذلك النوع السابق الذي كان ناجحًا في العقد السابق.

هل أزارو المهاجم الأمثل للأهلي؟!

انتقل أزارو للأهلي في سوق الانتقالات الماضية، ولم يخض اللاعب الكثير من المباريات مع النادي، ولا يمكن إطلاق حكمًا نهائيًا على مستوى اللاعب منذ الآن ولكننا سنتحدث عن إمكانيات اللاعب ومدى ملائمتها لطريقة لعب الأهلي.

يفضل حسام البدري المدير الفني للأهلي نوعية اللاعبين أصحاب المجهود الوفير الذين يركضون لمساحات طويلة، وذلك بسبب الطريقة الدفاعية التي ينتهجها المدرب المصري والتي تتطلب من مهاجميه العودة والضغط عند فقدان الكرة لاستعادتها، وربما ذلك هو السبب الذي جعل البدري يفضل سابقًا مروان محسن الذي يتميز ببنية جسدية قوية ومجهود وفير، جعله الخيار الأول للبدري وكوبر.

يتميز أزارو بالقوة البنيانية والمجهود الوفير في الملعب مما جعل البدري يتعاقد معه، في ظل ذلك فإن اللاعب أيضًا يجيد خلق المساحات والتحرك الهجومي بطريقة جيدة جدًا، وشاهدنا كيف كان يضع نفسه في أماكن جيدة في مواجهة المرمى، وكذلك فهو لاعب مرهق للمدافعين.

ولكن ما يعيب الشاب المغربي هو إهداره لعدد من الفرص السهلة في مواجهة المرمى، والتي لا يمكن تقبلها في فريق ينافس كل موسم على كل البطولات التي يلعب فيها مثل نادي القرن.

لعب أزارو الموسم الماضي مع الدفاع 16 مباراة، بمعدل دقائق 1440، 3 منها في مركز المهاجم الصريح سجل في اثنتين وصنع في المباراة الثالثة هدفين آخرين، أما الـ13 مباراة الأخري كان مركز المهاجم الوهمي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 آخرين، وهنا يطرح السؤال هل يستطيع أزارو التحول ليشغل مركز المهاجم الصريح بطريقة مستمرة، فاللاعب خاض أغلب مبارياته مع الدفاع في مركز المهاجم الوهمي، وهو المركز غير الموجود في خطة البدري الحالية، فهل يستطيع اللاعب الاعتياد سريعًا على هذا المركز، أم سيكون للبدري رأي آخر ويشغل أزارو مركز المهاجم الوهمي ويتواجد لاعب آخر في مركز المهاجم الصريح، وحينها سيضطر البدري للتضحية بأحد أجنحته من أجل ذلك!

تطور اللاعب

وليد مازال في الحادية والعشرين من عمره، أي أنه ما يزال لديه القابلية العالية للتطور وتحسين مستواه، وقد رأينا انسجام اللاعب أكثر في تشكيلة الأهلي من المباراة إلى التي تليها، كما أن لديه الإمكانيات التي تؤهله ليكون مهاجمًا كبيرًا، ولكن على اللاعب الإسراع في تطوير سلبياته وبالأخص طريقة إنهائه للهجمات إذا ما أراد الحفاظ على مقعده الأساسي في تشكيلة النادي الأهلي.