رمضان صبحي يشارك في وداع ستوك سيتي لكأس الرابطة أمام فريق مغمور

سقط فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه رمضان صبحي في فخ بريستول سيتي الذي يلعب في الدرجة الأولى الإنجليزية وخسر بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية “كابيتال وان”.

ستوك سيتي يودع كابيتال وان

وشارك رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي ومنتخب مصر في المباراة أساسيًا لكن وجوده لم يشفع للضيوف بتحقيق الفوز.

أحرز لبريستول سيتي فامارا ديدهيو ومات تايلو في الدقيقة 50 و61 ليطيح بستوك سيتي من كابيتال وان رسميًا.

وشهدت المباراة مشاركة رمضان صبحى فى التشكيل الأساسى، ولعب طوال الـ 90 دقيقة، ولكنه لم ينجح فى التسجيل كما فعل فى المباراة السابقة بنفس البطولة أمام روتشديل، التى انتهت بفوز ستوك 4 / 0.

ودفع مارك هيوز المدير الفني لفريق ستوك سيتي برمضان صبحي أساسيًا أمام بريستول على استاد أشتون جيت وجاء تشكيل البداية كالتالي:

حراسة المرمى: جرانت

خط الدفاع: زوما، فيمير، برونو مارتينز إندي، جونسون

خط الوسط: فليتشر، أدم، تيمون

خط الهجوم تشوبو موتينج، رمضان صبحي، كراوتش