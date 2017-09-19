ليفربول يسقط ويودع كأس الرابطة في غياب محمد صلاح

ودع نادي ليفربول بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كابيتال وان” من الدور الثالث بعد خسارته بهدفين نظيفين أمام مضيفه ليستر سيتي.

وغاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي بقرار فني من يورجن كلوب المدير الفني للريدز الذي استبعده من القائمة.

ليستر سيتي يقهر ليفربول

وسجل لفريق ليستر سيتي أوكازاكي والجزائري إسلام سليماني في الدقيقتين 65 و78 ليطيح بليفربول رسميًا.

وسيطر ليفربول على أحداث الشوط الأول بفضل تحركات كوتينيو قبل أن يستفيق ليستر سيتي في الشوط الثاني بعد نزول أوكازاكي الذي أحرز هدفًا وصنع آخر.

وأراح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول كل من الدولي المصري محمد صلاح وكذلك الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، نظرًا لتتابع مباريات الفريق في 4 بطولات مختلفة.

وبدأ ليفربول المباراة التشكيل التالي:

حراسة المرمى: وورد

خط الدفاع: فلانجان- جو جوميز- كلافان- أندي روبيرتسون.

خط الوسط: هندرسون- جرويتش- فينالدوم.

خط الهجوم: تشامبرلين- كوتينيو- سولانكي.

الاحتياطي: كاريوس- جيمس ميلنر- ألبيرتو مورينو- إنجز- ماركوفيتش- وودبيرن- أليكساندر أرنولد.