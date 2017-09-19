حسام البدري: أنا صاحب فكرة حضور الجمهور.. وش السعد علينا

أكد حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي أن طلب حضور الجماهير تدريب الفريق الأخير غدًا قبل مباراة الترجي التونسي لتحفيز اللاعبين استعدادًا لموقعة رادس.

حسام البدري يعلن حضور الجماهير لتدريب الغد

وأوضح البدري أنه صاحب فكرة حضور الجماهير لتدريب الفريق الأخير لمؤازرة اللاعبين ومساندتهم.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا على أن يسافر إلى رادس بعد غد.

وقال البدري: “أنا صاحب فكرة حضور الجماهير للتدريب الأهلي لأن دائمًا وجودها بيكون وش السعد علينا قبل المباريات الكبيرة”.

وأضاف: “نحاول منذ فترة أن تحضر الجماهير المباريات والتدريبات وأخيرا الأمن وافق لحساسية مباراة الترجي الإفريقية”.

وكان زكريا ناصف نجم الأهلي السابق نفى موافقة مجلس الأهلي على حضور الجماهير لتدريب الفريق غدًا قبل السفر إلى تونس.

وكان الأهلي قد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الأهلي على الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من 2-2 للتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لأنه في حالة التعادل 2-2 فسيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.