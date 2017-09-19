حفيظ دراجي: لم اتحيز لأحد في مباراة الأهلي والترجي

أكد المعلق الجزائري ، حفيظ تراجي، المعلق بقناة bein sports القطرية، أنه لن يتحيز لأي من الفريقين سواء الأهلي أو الترجي، خلال اللقاء الذي جمع بينهما السبت الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي قد تعادل مع الترجي التونسي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية (تعرف على تفاصيل المباراة)

الدراجي يعلق على اتهام الجماهير له بالتحيز

وقال دراجي خلال تصريحاته لموقع الصريح التونسي، ” تعجبت كثيراً لما رأيت جماهير الترجي التونسي، تنتقدني وتتهمني أننني كنت متحيز لفريق الأهلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية”.

وأضاف المعلق الجزائري، ” أري أنني أسير في الطريق الصحيح، لاسيما وأن جمهور الأهلي أتهمني أيضا أنني اتحيز للترجي التونسي وهذا ما يثبت أنني على الحياد تماماً”.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، السبت المقبل، على ملعب “رادس” ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.