حسام البدري يفاجيء صالح جمعة أمام الترجي

تحفظ حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي على فكرة الدفع بصالح جمعة صانع ألعاب الفريق أساسيًا أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل في المباراة التي تقام برادس في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسام البدري يتحفظ على مشاركة صالح جمعة أساسيا

وقرر حسام البدري استمرار جلوس صالح جمعة على دكة البدلاء لحساب عبد الله السعيد نظرًا لخبرة الأخير في المباريات الإفريقية رغم رغبة صالح في المشاركة أساسيًا.

وكان البدري قد دفع بصالح جمعة بين لاعبي الفريق الأساسيين في تقسيمة الفريق صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة لرغبته في تجهيزه للقاء.

بينما عقد حسام البدري جلسة مع وليد أزارو مهاجم الفريق طالبه فيها بعدم الالتفات لسهام النقد الموجهة إليه بعد مباراة الترجي التونسي التي انتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب حسام البدري من أزارو الرد على منتقديه في الملعب خلال موقعة رادس.

وكان وليد أزارو قد أهدر فرصًا عديدة في المباراة الأولى أمام الترجي مما تسبب في تعرضه لانتقادات حادة بدعوى عدم إجادته إحراز الأهداف والاعتماد على قوته البدنية فقط.