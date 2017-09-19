اتحاد الكرة يحدد موعد الاستعانة بحكم خامس في الدوري

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على الاتفاق على تطبيق خاصية الحكم الإضافى الخامس فى مباريات الجولة الخامسة من الدورى الممتاز.

ومن المنتظر إقامة معسكر للحكام خلال الفترة من 30 إلى 9 أكتوبر بسبب توقف مباريات الدوري لشرح طريقة تطبيق الحكم الإضافي.

من ناحية أخرى علق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، على أزمة مباراة الزمالك والداخلية ، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف نظيفة، وإمكانية إعادة اللقاء.

وأوضح عامر حسين، خلال تصريحا

ت إذاعية لراديو هيتس، أن نادي الداخلية لم يطلب حتى الآن إعادة المباراة، مشيرا إلى أن هناك شروط لإعادة المباراة من بينها اللجوء أولاً إلى تقرير الحكم والمراقبين، ثم مشاهدة شريط المباراة الأصلي المتواجد بالتلفزيون المصري.

يذكر أن مباراة الزمالك والداخلية، شهدت اعتراضاً من علاء عبد العال، بعد احتساب حكم المباراة محمود معروف، ضربة جزاء للفريق الأبيض، مشكوك في أمرها، الأمر الذي أثار عضب علاء عبد العال.

يذكر أن مباراة الزمالك والداخلية، انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، أحرزها محمد أشرف ” هدفين” وعبد الله جمعة “هدف”، ليرتفع رصيد نادي الزمالك إلى 4 نقاط يحتل المركز الثالث، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي في الأسبوع الأول بهدف لكلاً منهما.