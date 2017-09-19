نجم الأهلي يحذر: لا يوجد قرار رسمي بحضور الجماهير مران الغد

أكد زكريا ناصف، نجم الأهلي الأسبق، أنه لا أساس من الصحة، للأنباء التي تم تداولها، عن موافقة إدارة القلعة الحمراء، بفتح مدرجات ملعب مختار التتش، للجماهير، من أجل دعم ومساندة الفريق الكروي في مشواره الأفريقي.

وكتب ناصف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، “لسة راجع من النادي الأهلي، ولايوجد أي قرار رسمي لحضور الجماهير لتدريب الأربعاء”.

وحذر نجم الاهلي الأسبق، من تداول أخبار غير صحيحة في هذا التوقيت الحرج مشيرًا إلى أن اللاعبين يقدرون المسؤولية تمامًا”.

كانت بعض الأنباء قد اشارت إلى موافقة الجهاز الفني للفريق الأحمر تحت قيادة حسام البدري، على تواجد الجماهير في مدرجات ملعب التتش، خلال مران الفريق الأحمر غدًا الأربعاء، من أجل دعم ومؤازرة الجماهير لفريقها قبل موقعة رادس أمام الترجي المقرر إاقمتها في تونس يوم السبت المقبل.

يذكر أن الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه في برج العرب بالاسكندرية، أمام الترجي بنتيجة 2-2، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بأي نتيجة من أجل انتزاع بطاقة التأهل لدور نصف النهائي.