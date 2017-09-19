البدري يرفض الاعتماد على صالح جمعة أمام الترجي بدلا من السعيد

يتمسك حسام البدري المدير الفني للأهلي بالاعتماد على عبد الله السعيد لاعب الفريق بشكل أساسي أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

ويرفض البدري البدء بصالح جمعة لاعب الفريق والبديل القوي للسعيد خلال اللقاء وسيكتفي باستخدام اللاعب الشاب كبديل خلال اللقاء للاستعانة به خلال المباراة في حال الحاجة له.

جمعة على الدكة أمام الترجي

وسيكرر البدري سيناريو مباراة الذهاب بإستاد برح العرب بالإسكندرية والتي انتهت بالتعادل 2-2 مع الترجي، وهو ما صعب مهمة القلعة الحمراء في مباراة العودة برادس، حيث استعان البدري يجمعة كبديل واعتمد على السعيد بشكل أساسي.

استقر مجلس إدارة نادي الأهلي على فتح أبواب مقر الجزيرة لدخول الجماهير غدًا لمشاهدة تدريب الفريق الأول ومؤازرة اللاعبين قبل مباراة الترجي التونسي.

ويسافر نادي الأهلي يوم الخميس المقبل إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت في إياب ربع النهائي الإفريقي.

ويتطلع نادي الأهلي لتحقيق الفوز برادس أو التعادل بنتيجة أكثر من 2-2 لضمان التأهل لنصف النهائي الإفريقي تحت قيادة حسام البدري مديره الفني.