حسام البدري يوجه رسالة لوليد أزارو قبل موقعة الترجي

عقد حسام البدري المدير الفني للأهلي جلسة مع وليد أزارو مهاجم الفريق طالبه فيها بعدم الالتفات لسهام النقد الموجهة إليه بعد مباراة الترجي التونسي التي انتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حسام البدري يعالج وليد أزارو نفسيًا

وطلب حسام البدري من أزارو عدم الانزعاج من النقد المبالغ فيه والتركيز في المباراة المقبلة يوم السبت برادس والتي يتطلع فيها إلى تحقيق الفوز.

وشدد البدري على أزارو بضرورة الرد على المشككين في قدراته خلال موقعة رادس والتي ستمحو أي انتقادات سابقة.

وكان وليد أزارو قد أهدر فرصًا عديدة في المباراة الأولى أمام الترجي مما تسبب في تعرضه لانتقادات حادة بدعوى عدم إجادته إحراز الأهداف والاعتماد على قوته البدنية فقط.

يأتي ذلك في الوقت الذي يخطط فيه فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي للدفع بفخر الدين بن يوسف أساسيًا أمام الأهلي لاستغلال قدراته البدنية في الالتحام مع المدافعين.

وينوي البنزرتي الدفع باللاعب فخر الدين بن يوسف من البداية لزيادة الفاعلية الهجومية للترجي أمام الأهلي بغية إحراز هدف مبكر يربك حسابات القلعة الحمراء في رادس.