مفاجأة جديدة من الترجي تهدد أحلام الأهلي في رادس

استقر فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الترجي التونسي على إجراء تغيير في تشكيل الفريق أمام الأهلي المصري يوم السبت المقبل برادس ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

البنزرتي يدرس الدفع بفخر الدين أساسيا أمام الأهلي

وكان الترجي قد تعادل 2-2 مع الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

الترجي يهاجم الأهلي

وينوي البنزرتي الدفع باللاعب فخر الدين بن يوسف من البداية لزيادة الفاعلية الهجومية للترجي أمام الأهلي بغية إحراز هدف مبكر يربك حسابات القلعة الحمراء في رادس.

ويعد أنيس البدري هو اللاعب الأقرب للجلوس على دكة البدلاء لحساب فخر الدين بن يوسف.

واعتمد فوزي البنزرتي على طه ياسين الخنيسي كمهاجم صريح في مباراة الذهاب وخلفه أنيس البدري على الجناح الأيسر وغيلان الشعلالي على الجناح الأيمن مع ثلاثي الارتكاز فرجاني ساني وفرانك كوم وفوسيني كوليبالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه حسام البدري المدير الفني للأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من نتيجة 2-2 لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نصف النهائي وهو ما بات مهددًا بسبب رغبة البنزرتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور والضغط هجوميًا على القلعة الحمراء.