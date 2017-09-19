أبو تريكة يكشف تفاصيل حديثه مع “مورينيو” عن صلاح.. ويوضح “عيوبه”

كشف محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، عن سبب استبعاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، والسابق لتشيلسي، للاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب البلوز الأسبق وليفربول الحالي، خلال ولايته للفريق الأزرق.



كان صلاح، ضمن كتيبة البلوز، خلال تولي مورينيو الإدارة الفنية، ولم يكتب لتجربة الفرعون المصري النجاح خلال تواجده في قلعة ستامفورد بريدج، ولم ينجح في إقناع السبيشال وان بإمكانياته خاصة وأنه البلوز وقتها كان يمتلك ويليان واندريه شورلي.

وأكد أبو تريكة، خلال حديثه عبر قناة بي ان سبوريتس، أنه تحدث مع مورينيو مسبقًا بشأن الدولي المصري محمد صلاح، عن فترة تواجد ضمن كتيبة البلوز، وسأله عن أسباب استبعاده من تشكيلة الفريق الأزرق حيث لم يشارك مع تشيلسى سوى في 7 مباريات بشكل اساسي، وتواجد في 8 آخريين على مقاعد البدلاء.

وتابع تريكة حديثه قائلًا، “مورينيو كشف لي عن أسباب استبعاد صلاح مشيرًا إلى أنه كان متعجل الحصول على الفرصة، كما أن طريقة انهاؤه للهجمات لم تكن بالشكل المطلوب وقتها”.

يذكر ان صلاح انضم إلى صفوف ليفربول مطلع الموسم الحالي، قادمًا من روما الايطالي.