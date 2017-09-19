رمضان صبحي أساسيا في مباراة ستوك سيتي وبريستول

أعلن مارك هيوز المدير الفني لفريق ستوك سيتي تشكيل فريقه لمباراة بريستول سيتي في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية “كابيتال وان”

رمضان صبحي يقود ستوك سيتي أمام بريستول

ويحل ستوك سيتي ضيفًا ثقيلًا على بريستول في الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية “كابيتال وان”.

ودفع مارك هيوز برمضان صبحي نجم ستوك سيتي ومنتخب مصر أساسيًا في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جرانت

خط الدفاع: زوما ومارتينيز إندي وويمر وجلين جونسون

خط الوسط: آدم وتيمون وفيلتشر

خط الهجوم: بيتر كراوتش ورمضان صبحي وموتينج

ويجلس على دكة البدلاء بوتلاند وبيترز وجو آلن وبيراهينو وخيسي وضيوف وشاكيري

وغاب رمضان صبحي عن المشاركة أساسيًا في مباريات ستوك سيتي بالدوري الإنجليزي باستثناء بعض الدقائق القليلة الشرفية التي نالها وأهمها أمام وست بروميتش وساهم في التعادل 1-1.

ويواجه رمضان صبحي شبح ملازمة دكة البدلاء في البريميير ليج لاعتماد مارك هيوز على شاكيري والكاميروني موتينج ومن خلفهما خيسي رودريجيز وجو آلن.