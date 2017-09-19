الزمالك يعلن جاهزيه “جناحه” للقاء المصري ويؤهل جبر وإبراهيم وفتحي

أعلن أسامة طبيب نادي الزمالك جاهزية أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق للمشاركة في مباراة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

أحمد مدبولي جاهز لمباراة الزمالك والمصري

وأوضح طبيب الزمالك أن أحمد مدبولي خضع لاختبار طبي اليوم أثبت تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلة السمانة.

فيما خاض علي جبر مدافع الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم في الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في لإطار البرنامج الموضوع له للتعافي من إصابته.

أما الثنائي أسامة إبراهيم وعلى فتحي لاعبا الزمالك فخضع لتدريبات تأهيلية في حمام السباحة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في الوقت الذي عاد فيه الحارس الشاب عمر صلاح للتدريبات والانتظام فيها بقوة اليوم.

ويستعد الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وكان الزمالك قد فاز بثلاثية نظيفة على الداخلية في الجولة الماضية للمسابقة المحلية بينما نجح المصري تحت قيادة مدربه حسام حسن في تجاوز عقبة بتروجت بهدف نظيف أحرزه مهاجمه بانسيه من ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد مدافع الفريق البترولي داخل المنطقة.