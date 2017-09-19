جنش يغادر مران الزمالك..تعرف على التفاصيل

غادر محمود عبد الرحيم ” جنش”، حارس مرمى نادي الزمالك، مران الفريق، اليوم، بعد التأكد من إصابته من نزلة برد شديدة.

تعرف على سبب مغادرة جنش مران الفريق

وحضر جنش، مقر النادي اليوم، وقام باستئذان الجهاز الفني بالسماح له بمغادرة المران، بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، وتم السماح له بمغادرة مران الفريق.

مدير الكرة يحدد موعد وصول الفريق للإسكندرية

وعلى جانب آخر، أكد حسين السيد مدير الكرة، أن الفريق سيخوض مرانه الأخير بمقر النادي يوم الخميس في الساعة الرابعة والنصف عصرا، وبعدها سيتوجه إلى الإسكندية للمبيت، قبل مباراة المصري في الأسبوع الثالث من الدوري المصري، والمقرر لها ان تقام يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

يذكر أن نادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني ” نيبوشا”، يحتل المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، في الدوري المصري، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الإنتاج الحربي بهدف لكلاً منهما، أحرزه كابونجو كاسونجو، وفوزه في الأسبوع الثاني على الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها محمد أشرف ” روكا” هدفين، وعبد الله جمعة هدف.