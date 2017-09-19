صدق أو لا تصدق.. “محمد أشرف روقة” لعب للأهلي 9 سنوات وتم الاستغناء عنه مجانا قبل رحيله للزمالك

هل يمكن أن تتخيل أن محمد أشرف روقة لاعب الوسط المدافع بنادي الزمالك الذي تألق أمام الداخلية كان أحد ناشئي الأهلي وتم الاستغناء عنه مجانًا كعادة القلعة الحمراء مع معظم المواهب في قطاع الناشئين.

حكاية روقة

وتألق أشرف روقة مع الزمالك أمام الداخلية وسجل هدفين في ثلاثية القلعة البيضاء ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.

روقة بدأ مسيرته مع الكرة في قطاع ناشئي الأهلي وعمره 8 سنوات حتى وصل إلى سن 17 عامًا.

وفوجيء روقة بعد 9 سنوات قضاها داخل الأهلي بتسريح فريق مواليد 93 الذي كان يلعب وتصعيد فريق 92 بفرمان من إدارة النادي بعد قرار الراحل محمود الجوهري المدير الفني لاتحاد الكرة – وقتها – بإلغاء البطولة الخاصة بمواليد 93

صدمة الأهلي لروقة صاحب الـ22 عامًا حاليًا جعلته يمكث بالمنزل لمدة سنة كاملة قبل أن يشق طريقه مجددًا وينضم إلى ناشئي طلائع الجيش وتظهر موهبته ليتم تصعيده للفريق الأول ويظل به 4 مواسم كاملة قبل أن يتألق بقوة في الموسم المنقضي مما دفع الزمالك للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

المفاجأة أن روقة يجيد اللعب في مراكز الظهير الأيسر والأيمن والمساك إلى جانب مركزه الأساسي كلاعب وسط مدافع صاحب تسديدات قوية وصاروخية.