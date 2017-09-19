“عبد العال” ينتقد عبد الله جمعة ويكشف سقطة جديدة لـ”نيبوشا” مع جناح الزمالك

انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي الأسبق أداء بعض صفقات نادي الزمالك الجديدة رغم تألقها في مباراة الداخلية ومساهتمها في فوز الفريق بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

عبد العال: جمعة ليس مستوى مصطفى فتحي

وأكد رضا عبد العال أن عبد الله جمعة جناح أيمن الزمالك رغم تألقه فإنه لا يمكن أن يرقى لمستوى مصطفى فتحي المنتقل للتعاون السعودي لأن الأخير أمهر كثيرًا.

وأوضح عبد العال أن جمعة لاعب حماسي يتطور أداؤه مع الزمالك وسيصبح له دورًا كبيرًا مع القلعة البيضاء.

وأضاف عبد العال أن أحمد مدبولي جناح أيسر الزمالك يبذل مجهودًا إيجابيًا لكن الجهاز الفني للفريق بقيادة نيبوشا يجب أن يطور مجهوده لصالح الفريق.

وأشار إلى نيبوشا لم يأخذ فرصته كاملة مع الزمالك مطالبًا بالصبر عليه حتى يمكن الحكم على تجربته بشكل مباشر.

وتابع عبد العال أن الثنائي أحمد داوودا ومحمد أشرف روقة طورا مستوى الزمالك بشكل شاسع في خط الوسط واستطاعا أن يثبتا أقدامها بقوة.

وشدد عبد العال على أن مؤيد العجان الظهير الأيسر للزمالك لم يختبر في مباراة الداخلية حتى يتم الحكم عليه.