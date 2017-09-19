الأهلي يفتح أبوابه لجماهيره قبل موقعة الترجي

استقر مجلس إدارة نادي الأهلي على فتح أبواب مقر الجزيرة لدخول الجماهير غدًا لمشاهدة تدريب الفريق الأول ومؤازرة اللاعبين قبل مباراة الترجي التونسي.

الأهلي يسمح لجماهيره بحضور تدريب الغد

وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بإستاد برح العرب بالإسكندرية 2-2 مع الترجي وهو ما صعب مهمة القلعة الحمراء في مباراة العودة برادس.

ويسافر نادي الأهلي يوم الخميس المقبل إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت في إياب ربع النهائي الإفريقي.

وانتشرت بعض الدعوات الجماهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لحضور تدريب الغد لمؤازرة اللاعبين قبل المباراة الحاسم والمصيرية.

ويتطلع نادي الأهلي لتحقيق الفوز برادس أو التعادل بنتيجة أكثر من 2-2 لضمان التأهل لنصف النهائي الإفريقي تحت قيادة حسام البدري مديره الفني.

ورغم أن الأهلي عانى في مباراة الذهاب من إهدار الفرص السهلة فإن حسام البدري عكف على تدريب اللاعبين لعدم تكرارها إلى جانب ركلات الترجيح تحسبًا للجوء إليها في الحالة التعادل 2-2 برادس.