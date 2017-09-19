عبد الحفيظ متحديا الترجي: التاريخ لنا.. وأفضلية صاحب الأرض لا وجود لها

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فرص فريقه والترجي التونسي متساوية في مباراة العودة يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

وأعرب عبد الحفيظ عن ثقته في لاعبي الأحمر وقدرتهم على انتزاع بطاقة التأهل لنصف النهائي الإفريقي من قلب رادس.

عبد الحفيظ: سنتأهل من رادس

وشدد عبدالحفيظ فور وصوله ظهر، اليوم الثلاثاء وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، على أن جميع لاعبي الفريق الأحمر جاهزون لمباراة السبت المقبل لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار الإفريقي.

وحول التحكيم، أكد عبدالحفيظ، إلى أن النادي الأهلي يركز في المباراة فقط من أجل الفوز والتأهل من ملعب “رادس”، مضيفًا أن تاريخ المواجهات بين الناديين في البطولات الإفريقية يصب في مصلحة النادي الأهلي.

وأشار إلى أن الفكر المتعلق أن الأفضلية تكون لصاحب الأرض والجمهور لا مكان له في كرة القدم حاليًا.

بينما قال سمير عدلي، إن تواجده وسيد عبد الحفيظ قبل يومين من وصول بعثة الفريق الأحمر، تستهدف مراجعة كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق وملاعب التدريب وقاعات المحاضرات وكافة الأمور ذات الصلة لتوفير أفضل مناخ للاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الترجي.

وكانت مباراة الذهاب في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب بالإسكندرية السبت الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما لذلك يحتاج الأهلي للفوز للتأهل لنصف النهائي.