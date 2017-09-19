وجه حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق إكرامي ” الكبير”، نصائح لنجله شريف إكرامي ، قبل مباراة الأهلي والترجي، والمقرر أن تقام يوم السبت المقبل، في إياب دور الربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

إكرامي ” الكبير” لنجله شريف : أرمي اللي فات ورا ضهرك، ومتفكرش فيه

وقال إكرامي، في تصريحات خاصة لموقع ” أخبار الأهلي“، أنه وجه نجله شريف بالتركيز في المباراة القادمة، قائلًا، لنجله ” أرمي اللي فات ورا ضهرك، ومتفكرش فيه”.

إكرامي: شريف لديه شخصية قوية وواثق في نفسه

وأكد إكرامي ” الكبير”، أن نجله ” شريف إكرامي” ، لديه شخصية قوية وواثق في نفسه، موضحاً أن نجله يؤدى المران مع الفريق بكفاءة عالية ونفسيته أصبحت جيدة.

يذكر أن شريف إكرامي، تسبب في خطأ بمباراة الأهلي السابقة أمام الترجي في ذهاب دور الربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، مما أدى إلى استقبال مرماه هدف، بعد سقوط الكرة من يده لترتبط بالقائم وتسكن شباك الأهلي، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكلاً منهما، ويحتاج النادي الأهلي في الفوز في المباراة المقبلة أمام الترجي، والتي ستقام على استاد رادس بتونس، من أجل الصعود إلى النهائي، وخاصة أن التعادل أمام الترجي، ليس في مصلحة القاعة الحمراء.