بالصور.. وفاة الحكم الغيني “كامانو” في اختبارات اللياقة البدنية

لقي الحكم الغيني إتيان فرح كامانو مصرعه نتيجة توقف قلبه عن العمل خلال اختبارات اللياقة البدنية في كوناكري.

حكم غيني يفارق الحياة

ونقل الحكم الغيني إلى المستشفى لإنعاشه، قبل أن يفارق الحياة بعد فشله في اختبارات اللياقة البدنية “كوبر”.

وذكرت تقارير محلية إلى أن الحكم شرع في تنفيذ اختبارات اللياقة ودار حول الملعب 10 مرات قبل أن يسقط فجأة على الأرض ليتوقف قلبه.

وأوضح مصدر أن كامانو سقط على الأرض بعد أن قام بعشر لفات حول مضمار استاد “28 سبتمبر” في كوناكري، فاجريت له الإسعافات الأولية، ولم يستطع الأطباء انعاشه لينقل على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات المحلية، لكنه فارق الحياة.

ودفن الحكم الغيني إتيان فرح كامانو في بلدته بغينيا وسط حالة من الحزن الشديد على رحيله بين أهله وأحبابه.

ويجب أن يجتاز الحكم الدولي، اختبارات اللياقة البدنية التي تتم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حتى يضمن الاستمرار في القائمة الدولية التي يرشحها اتحاد بلاده المحلي.

وتجرى اختبارات اللياقة البدنية بشكل دوري تحت إشراف الاتحاد الدولي لاختيار الحكام الدوليين في العالم.