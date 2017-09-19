أحمد مدبولي يوجه رسالة هامة لجماهير الزمالك..ويؤكد سأقاضي من ينتحل شخصيتي

أكد أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدم امتلاكه أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد مدبولي: لا أمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

وأشار مدبولي، أن من يتحدث باسمه أشخاص مزيفين، مؤكدا على أنه لا يملك أي حسابات سواء على ” الفيس بوك أو تويتر أو إنستجرام”.

ووجه مدبولي الشكر لجماهير الزمالك على دعمهم له؛ ووعدهم ببذل جهد أكبر من أجل مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة وإسعادهم.

أحمد مدبولي يخضع لاختبار طبي اليوم

وعلى جانب آخر، يخضع أحمد مدبولي، لاختبار طبي اليوم، من أجل حسم موقفه من مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي، المقرر لها أن تقام يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان مدبولي قد تعرض للإصابة بشد في السمانة خلال مباراة الزمالك الماضية أمام الداخلية، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

يذكر أن نادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني ” نيبوشا”، يحتل المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الإنتاج الحربي بهدف لكلاً منهما، وفوزه في الأسبوع الثاني على الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة.