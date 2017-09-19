صدمة للاعب الأهلي ” عبد الله الشامي ” بعد انضمامه رسمياً للقلعة الحمراء

تلقى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثا للقلعة الحمراء ، السوري عبد الله الشامي ، أول صدمه بعد الانتقال رسميَا للقلعة الحمراء.

قميص الأهلي يتسبب في أزمة بين عبد الله الشامي و هشام محمد

وطلب الشامي من زميله بالفريقه هشام محمد لاعب الوسط الحصول على رقم قميصه “4” إلا أن الأخير رفض التنازل عنه.

واضطر مدافع الأهلي الجديد لاختيار رقم 44 لارتدائه مع الفريق في الموسم الجاري، بعدما رفض هشام محمد منحه قميصه.

الشامي يخوض أول تدريبات الأهلي

وخاض اللاعب السوري أولى تدريباته مع الأهلي، اليوم، بملعب مختار التتش، بعدما وصل للقاهرة أمس.

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن رسمياً تعاقده مع المدافع السوري ” عبد الله الشامي“، مقابل ثلاث مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ اللاعب التعاقد مع نادي الصفا اللبناني، وسيتقاضى الشامي 100 ألف دولار أول في موسم له مع المارد الأحمر،بينما يحصل على 135 ألف دولار في الموسم الثاني ، على أن يتقاضى 150 ألف دولار في الموسم الثالث له بقميص الأهلي.

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي، تحت قيادة مديره الفني حسام البدري، لمواجهة الترجي التونسي في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل، ويحتاج الفريق الأحمر بالفوز وخاصة بعد التعادل في مباراة الذهاب أمام الترجي بهدفين لكلاً منهما.