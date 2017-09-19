رئيس لجنة المسابقات يكشف حقيقة إعادة مباراة الزمالك والداخلية

كشف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، حقيقة إعادة مباراة الزمالك والداخلية ، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف نظيفة.

شروط إعادة مباراة الزمالك والداخلية

وأوضح عامر حسين، خلال تصريحات إذاعية لراديو هيتس، أن نادي الداخلية لم يطلب حتى الآن إعادة المباراة، مشيرا إلى أن هناك شروط لإعادة المباراة من بينها اللجوء أولاً إلى تقرير الحكم والمراقبين، ثم مشاهدة شريط المباراة الأصلي المتواجد بالتلفزيون المصري.

حقيقة صدور عقوبة ضد علاء عبد العال بعد مباراة الزمالك والداخلية

وعن صدور عقوبات ضد علاء عبد العال، أكد رئيس لجنة المسابقات أننا لم نصدر أي عقوبات ضد المدير الفني لنادي الداخلية.

يذكر أن مباراة الزمالك والداخلية، شهدت اعتراضاً من علاء عبد العال، بعد احتساب حكم المباراة محمود معروف، ضربة جزاء للفريق الأبيض، مشكوك في أمرها، الأمر الذي أثار عضب علاء عبد العال.

يذكر أن مباراة الزمالك والداخلية، انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، أحرزها محمد أشرف ” هدفين” وعبد الله جمعة “هدف”، ليرتفع رصيد نادي الزمالك إلى 4 نقاط يحتل المركز الثالث، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي في الأسبوع الأول بهدف لكلاً منهما.