عقب “خناقة” ركلة الجزاء.. “نيمار” يطلب من باريس الإطاحة بـ”كافاني”

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، طلب من إدارة النادي الباريسي، التخلي عن خدمات الأوروجوياني ادينسون كافاني، بعد النزاع الذي وقع بينهما خلال مباراة ليون، بسبب تسديد ركلة جزاء.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان نزاع بين الثنائي نيمار وكافاني على تسديد ركلة الجزاء، التي سددها الأخير واطاح بها خارج المرمى.

كما شهدت المباراة نزاعًا أخر على تسديد “فاول”، قبل أن يخطف داني الفيش الكرة ويعطيها لنيمار الذي أضاعها هو الاخر.

اوناي ايمري، المدير الفني للفريق الباريسي، رفض ما حدث من جانب ثنائي اللاعبين، وحذرهم من تكرار الأمر.

كان نيمار قد انضم إلى صفوف النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قدامًا من صفوف برشلونة بعد دفع الأخير قيمة 222 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

وشارك نيمار مع الفريق الباريسي في جميع مبارياته هذا الموسم حتى الآن، ويسعى للظهور بشكل جيد وتحقيق البطولات مع سان جيرمان، بالإضافة إلى الحصول على لقب هداف الدوري.