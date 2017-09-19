أحمد أيوب: إكرامي لاعب كبير.. ومباراة الترجي القادمة “نفسية”

قال مدرب النادي الأهلي، أحمد أيوب، إن حارس مرمى شريف إكرامي لاعب كبير، مؤكدا على أنه على ثقة كبيرة في قدرته على العودة سريعاً.

تصريحات هامة من مدرب الأهلي بشأن إكرامي

وأشار أحمد أيوب، خلال تصريحاته لإذاعة راديو هيتس، أن إكرامي لاعب كبير، موضحاً أنه ليس بحاجه إلى للحديث معه من قبل الجهاز الفني، مؤكدا على أن إكرامي يستطيع الفصل بين هذه الأمور بشكل سريع.

وأوضح مدرب الفريق، أن الجهاز الفني يعمل على تهيئة اللاعبين للمباراة المقبلة، أمام الترجي، مشيرا إلى أن حسام البدري المدير الفني حرص على عدم كثيراً عن اللقاء الماضي، مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث عنها حالياً كي لا نهدر الوقت المحدد للتركيز في المواجهة المقبلة .

وأوضج أيوب، أن مباراة العودة أمام الترجي والمقرر أن تقام في تونس، يوم السبت المقبل نفسية، موضحا أن هناك لاعبين مروا بمثل هذه الظروف.

أيوب: الأهلي قادر بالفوز على الترجي في عقر داره

وأكد على أن النادي الأهلي قادر على الفوز في المباراة المقبلة والتأهل لقبل النهائي، متمنياً ألا نقبل أي أهداف في المباراة المقبلة لأنه سيزيد من صعوبة الأمر.

يذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بين الأهلي والترجي، انتهت بالتعادل بهدفين لكلاً منهما، ويحتاج النادي الأهلي بالفوز في مباراة الإياب، والمقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل في تونس.