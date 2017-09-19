تمسك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بقرار عدم تغيير مباراة الأهلي والترجي، في إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل فى رادس.

الاتحاد الأفريقي يرفض تغيير حكم مباراة الأهلي والترجي

واعلن “كاف” تمكسه بالحكم الكاميروني نيانت لإدارة مواجهة الأهلى والترجي التونسي.

وفي وقت سابق انتشرت بعض التقارير الإعلامية تشير لوجود صلة قرابة بين حكم اللقاء والكاميروني فرانك كوم لاعب وسط فريق الترجي.

ومن جانبه أكد عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أنه لا يعلم حقيقة صلة القرابة بين أليوم نيانت حكم مباراة الأهلي والترجي المقبلة وفرانك كوم لاعب الفريق التونسي.

وقال شطة في تصريحات إذاعية، إنه لا يعلم حقيقةصلة القرابة بينهما أو إذا ما كان نيانت هو زوج شقيقة فرانك كوم لاعب الترجي، وقد يكون هناك تواطئا من الحكم مع فريق ضد الأخر.

وأضاف، أنه سيخطر رئيس لجنة الحكام بالكاف بهذه المعلومة للتحقق منها، مؤكدا أن في الحالة التأكد من تلك المعلومة فقد يتم استبعاده من إدارة المباراة.

وأوضح أن الأهلي لم يرسل أي شكاوى حتى الآن للاعتراض على حكم مواجهة الذهاب، مشيرا إلى أن قيام الأهلي بتقيدم شكوى يظره على عكس ما يعتقد البعض.