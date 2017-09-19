الخطيب يؤازر الأهلي قبل معركة الترجي في رادس

أصدر محمود الخطيب نجم النادي الأهلي السابق والمرشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة بيانا رسميا، طالب خلاله الجميع بمساندة الفريق أمام الترجي في المباراة المقبلة.

الخطيب يساند الأهلي قبل مواجهة الترجي

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي مساء السبت في إياب ربع النهائي الأفريقي بعدما تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب ببرج العرب بالأسكندرية.

وقال الخطيب من خلال البيان الرسمي والذي حصل يلا كورة على نسخة منه أنه يثق في قدرة لاعبي الأهلي على حسم الأمور وكذلك الجهاز الفني.

وأضاف نجم الأهلي السابق في بيانه، أن الجهاز الفني واللاعبين قادرون على العودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل، وطالب الجميع بمساندة الفريق في المرحلة المقبلة.

واوضح أن جمعيع الفرق الكبرى قد تتعرض لمواقف صعبة والأهلي بتاريخه المشرف والحافل بالإنجازات والبطولات.

وأشار إلى أنه الأهلي عاش مثل هذه الظروف من قبل وتخطاها وأسعد الجميع بالإصرار والعزيمة وإمكانيات وقدرات لاعبيه متسلحين بروح الفانلة الحمراء.

وخلال المباراة الماضية أمام الترجي، والتي تعادل الأهلي بهدفين أمام الفريق التونسي، اعتمد البدري على الثلاثي أجايي، السعيد والشيخ خلف وليد أزارو في الخط الهجومي، وهو ما يدرس البدري تعديله في اللقاء المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز على الترجي بأي نتيجة أو التعادل بما هو أكبر من هدفين لكل فريق من أجل عبور دور الثمانية والتأهل إلى الدور قبل النهائي.