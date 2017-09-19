ترحيب داخل اتحاد الكرة بشأن رحيل كوبر

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة، وجود ترحيب لدي مسئولي الجبلاية حول رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن تدريب المنتخب الوطني.

كوبر يتلقى عدة عروض للرحيل عن الفراعنة

وأشارت مصادر إلى أن الأرجنتيني كوبر كان قد تلقى خلال الفترة الماضية عد عروض، الأمر الذي الذي واجهه اتحاد الكرة بالترحيب.

وشهد الشهور الماضية تلقى كوبر عدة عروض خلال الفترة الحالية، لتدريب منتخبات الكاميرون وليبيا والإكوادور، بجانب عرض من أحد الأندية الإسبانية.

ورحب اتحاد الكرة برحيل كوبر عن تدريب المنتخب، بشرط أن يتحمل مسؤولية دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والمقدر سلفًا بدفع شهرين من راتبه قبل الزيادة الأخيرة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد تعاقد مع كوبر لتدريب منتخب مصر، مقابل راتب شهري قدره 75 ألف دولار، وازداد بنسة 15%، بعد وصول المنتخب إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، الجابون 2017.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو، المقرر لها 8 أكتوبر المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، روسيا 2018.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقا على أقرب منافسية أوغندا بفارق نقطتين.