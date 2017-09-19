نادر السيد يكشف حقيقة إصابة “أشيمبونج” المزمنة

كشف نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق ووكيل أعمال الغاني بنيامين أشيمبونج، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة معاناة موكله من إصابة مزمنة.

وكيل أشيمبونج يوضح حقيقة الإصابة المزمنة

وكان الزمالك قد تعاقد مع أشيمبونج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الداخلية، ولكنه لم يشارك في أي مناسبة مع الفارس الأبيض، بداعي الإصابة.

وقال السيد، في تصريحات إذاعية لـ “الشباب والرياضة” الإذاعية، إن أشيمبونج شارك في مباريات الداخلية الموسم الماضي بشكل طبيعي، ولكنه تعرض للإصابة في آخر مباراة مع فريقه.

وأضاف، ان إصابة موكله لا تتعدى كونها التهاب وتحتاج إلى وقت للعلاج، وعندما سافر إلى غانا خضع إلى عملية تشبه الحجامة بالنسبة لنا.

وأوضح أن العلاج الذب تلقاه أشيمبونج في غانا جعهل يتعافى من الإصابة إلى حد كبير.

وأشار إلى أن السبب وراء غيابه هو قيام بعض الأطباء بمطالبته بالخضوع إلى بعض التدريبات القوية، لكن هذا الأمر سبب له المشاكل وعاد من جديد في حاجة للراحة.