البدري يجهز هذا الثلاثي لمفاجأة الترجي في موقعة رادس

يجهز حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي لمفاجأة الترجي خلال المباراة التي ستجمع بينهما يوم السبت القادم في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

هشام محمد مفاجأة البدري للترجي

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي مساء السبت في إياب ربع النهائي الأفريقي بعدما تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب ببرج العرب بالأسكندرية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في لقاء العودة بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وخلال المران حرص المدرب حسام البدري على التركيز مع الثلاثي هشام محمد، وليد سليمان، مؤمن زكريا .

ويفكر البدري في الدفع بالثلاثي سوياً خلال المباراة المقبلة، بدلاً من عبد الله السعيد، أحمد الشيخ ووليد أزارو، حيث وضع البدري جونيور أجايي كمهاجم للأهلي خلال المران.

وخلال المباراة الماضية أمام الترجي، والتي تعادل الأهلي بهدفين أمام الفريق التونسي، اعتمد البدري على الثلاثي أجايي، السعيد والشيخ خلف وليد أزارو في الخط الهجومي، وهو ما يدرس البدري تعديله في اللقاء المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز على الترجي بأي نتيجة أو التعادل بما هو أكبر من هدفين لكل فريق من أجل عبور دور الثمانية والتأهل إلى الدور قبل النهائي.