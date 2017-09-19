“كاف” يُعلن تشكيل ذهاب ربع نهائي الأبطال.. حضور ضعيف للأهلي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تشكيل جولة الذهاب من الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

تواجد ضعيف للأهلي بتشكيل ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

ونشر “كاف” عبر حسابه الرسمي التشكيل، والذي شهد تواجد لاعب واحد من النادي الأهلي وهو أحمد فتحي .

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الترجي الترجي، مساء السبت الماضي، بهدفين لكل فريق، في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل سيطرة من لاعبي صنداونز بطل جنوب افريقيا والذي كان حاضرًا بثلاثة لاعبين.

وتواجد في خط الهجوم الإيقواري يانيك زاكيري لاعب صاندوانز الجنوب أفريقي والذي كان قريبا من الإنضمام لنادي الزمالك خلال انتقالات الشتاء الماضية قبل أن يخطفه الفريق الجنوب أفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في إياب دور الثمانية لبطولة دورى ابطال افريقيا يوم السبت المقبل بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين علي ملعب برج العرب بالتعادل الإيجابي ٢-٢ بين الفريقين.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.