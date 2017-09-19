بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار 19-9-2017 في الدوري الأسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأسباني الممتاز “الليجا” على ملعب كامب نو بالمدينة الكتالونية.

مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر

يدخل نادي برشلونة في مباراة قوية وهامة أمام فريق إيبار مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو في إطار مباريات الجولة الخامسة من الموسم الجديد للدوري الأسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الأسباني

يطمح نادي برشلونة إلى مواصلة انطلاقته الجيدة في الموسم الجديد من الدوري الأسباني بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية في الجولات الأربع الماضية.

ووصل برشلونة إلى النقطة 12 ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني منفرداً، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

ولم يتعادل برشلونة في أي مباراة حتى الآن بالموسم الجديد من الدوري الأسباني، كما أنه لم يخسر أي مواجهة ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

ونجح برشلونة في تسجيل 11 هدفاً خلال المباريات الأربع الماضية، بينما تلقت شباكه هدفاً واحداً فقط كان في المباراة الماضية أمام خيتافي.

بث مباراة برشلونة وإيبار في الليجا

نجح إيبار في تحقيق انتصارين خلال المباريات الماضية من الموسم الجديد للدوري الأسباني، كما تلقى نفس العدد من الهزائم ليصبح رصيد نقاطه ست نقاط.

ويتواجد إيبار في المرتبة رقم 13 بلائحة ترتيب أندية الدوري الأسباني حتى الآن، متساوياً مع أندية فياريال، فالنسيا، ليفانتي، ليجانيس، لاس بالماس وريال بيتيتس.

ويتطلع إيبار لتحقيق المفاجأة على حساب برشلونة خلال المباراة من أجل حصد النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب، حيث سيحقق الفريق طفرة كبيرة في ترتيبه حال تحقيقه الانتصار.

ويمتلك ريال سوسيداد تسع نقاط أمام ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بثمان نقاط، ثم أتلتيك بلباو بسبع نقاط في المراكز من الثالث وحتى السادس، مما سيتقدم بإيبار في اللائحة إذا حقق الفوز على الفريق الكتالوني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الأسباني الممتاز “الليجا” في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنقل شبكة بي إن سبورتس مباراة برشلونة وإيبار بصورة خاصة وحصرية في الوطن العربي عبر قنواتها مساء اليوم الثلاثاء.