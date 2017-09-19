الأهلى يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا لمواجهة الترجي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في لقاء العودة بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

البدري يخصص فقرة في المران لركلات الجزاء

وخصص حسام البدري المدير الفنى للأهلى فقرة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة للتدريب على ضربات الجزاء قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في إياب دور الثمانية لبطولة دورى ابطال افريقيا يوم السبت المقبل بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين علي ملعب برج العرب بالتعادل الإيجابي ٢-٢ بين الفريقين.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الترجي الترجي، مساء السبت الماضي، بهدفين لكل فريق، في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وعاد اللاعبون للتدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب برج العرب مساء السبت الماضي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.