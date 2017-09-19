عبد الله الشامي يظهر لأول مرة في مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في لقاء العودة بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الشامي يظهر لأول مرة في مران الأهلي

ظهر السوري عبدالله الشامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى مران الفريق اليوم بعد وصل اللاعب أمس إلي القاهرة واعلان التعاقد رسمياً.

وخصص التونسي أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بالفريق برنامج تأهيلي خاص قبل دخول اللاعب فى التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، على رادس، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الترجي الترجي، مساء السبت الماضي، بهدفين لكل فريق، في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وعاد اللاعبون للتدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب برج العرب مساء السبت الماضي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.