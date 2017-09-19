طاهر أبو زيد يكشف موقفه من انتخابات الأهلي

أكد طاهر أبو زيد، نجم الأهلي الأسبق ووزير الرياضة الأسبق، أن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن موقفه من انتخابات النادي الأهلي، رافضا الإعلان عن موقفه منها والقائمة التي سيدعمها.

أبو زيد: انتخابات الأهلي حق مكفول للجميع

وقال طاهر في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن باب الترشح لم يفتح حتى الآن، ولا يعرف على أي لائحة ستقام الانتخابات.

وأضاف، أن انتخابات الأهلي ليست حكرا على أحد، فهي حق مكفول للجميع، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف الجميع من أجل عبور مباراة الترجي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص نجم الأهلي السابق على تقديم عدة نصائح، للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإياب أمام الترجي في تونس.

وقال أبو زيد، إن النادي الأهلي لابد وأن يلعب بحذر دفاعي خلال مباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الثمانية من بطولة إفريقيا.

وأكد أن الأهلي لابد وأن يلعب بتأمين دفاعي من بداية المباراة حتى لا تستقبل شباكه أي أهداف تزيد من الأمور صعوبة.

وأشار إلى أنه على ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل خصوصا وأن الأهلي سبق له وأن حق انتصارات كبيرة في ملعب رادس.