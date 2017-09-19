عماد النحاس يضع تشكيل الأهلي الأفضل أمام الترجي

وضع عماد النحاس المدير الفني السابق لنادي أسوان، التشكيل الأمثل للنادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام الترجي التونسي، والتي ستقام السبت المقبل على ملعب رادس.

البدري يدفع بالخبرة أمام الترجي في لقاء العودة

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام فريق الدم والذهب يوم السبت المقبل في ملعب رادس على أمل حسم بطافة التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا.

وقال النحاس في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة، إن البدري سيعتمد بشكل كبير في لقاء العودة على أصحاب الخبرة.

وتوقع مدرب الشرقية السابق أن يبدأ الأهلي تحت قيادة مدره حساب البدري بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي – سعد سمير – رامي ربيعه – علي معلول

الوسط:عمرو السولية – حسام عاشور

وسط الهجوم: وليد سليمان – عبدالله السعيد – مؤمن زكريا

الهجوم: جونيور أجايي

واوضح النحاس أن مباراة الأهلي والترجي التونسي الشهيرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012، تختلف في ظروفها عن مباراة السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وأشار إلى أن الفريق الحالي للأهلي خارج من تلاحم مواسم، وهذا يختلف عن مباراة 2012، وفي هذا التوقيت هدف جدو المبكر خدم النادي الأهلي.

وأكد أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة ستفرق مع الأهلي كثيرا بعض الأمور الصغيرة مثل عدم استقبال أهداف من ركلة ركنية أو فرص سهلة.

وطالب بضرورة تصدير القلق للاعبي الترجي،كما فعل جيل الأهلي في عام 2006، بعدما تم تعطيل الصفاقسي ولم ينجح في تسجيل أي أهداف، وهذا أيضا ما حدث مع الترجي في 2012.