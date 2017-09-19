عماد النحاس: الترجي لم يكن يحلم بالتعادل في برج العرب

قال عماد النحاس، نجم دفاع النادي الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي المقبلة أمام الترجي سوف تكون صعبة، بعدما حقق الفريق التونسي نتيجة لم يكن يحلم بها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

البنزرتي لم يكن يحلم بالتعادل أمام الأهلي في الذهاب

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الترجي الترجي، مساء السبت الماضي، بهدفين لكل فريق، في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال النحاس في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن الفريق التونسي جاء للقاهرة وهدفه التعادل سلبيا أو الخسارة بفارق هدف، ولكن الخروج متعادلا بهدفين، كان خارج أحلام فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق التونسي.

وأضاف، أن كتيبة الأهلي الحالية تستطيع العودة من تونس ببطاقة التأهل، مشيرا إلى أن معدن اللاعبين دائما ما يظهر في الوقت المناسب.

وأوضح أن الجميع في مصر على ثقة في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق الإنجاز كما تحقق من قبل.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام فريق الدم والذهب يوم السبت المقبل في ملعب رادس على أمل حسم بطافة التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في لقاء العودة بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد اللاعبون للتدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب برج العرب مساء السبت الماضي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.