مدرب الأهلي: إكرامي لا يتحمل مسؤولية التعادل مع الترجي بمفرده

أكد سيد معوض المدرب المساعد بالنادي الأهلي، إن الحارس الدولي شريف إكرامي، لا يتحمل مسؤولية نتيجة مباراة الترجي بمفرده، مؤكدا أن المسؤولية جماعية.

الأهلي يتعثر في مباراة الذهاب أمام الترجي

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الترجي الترجي، مساء السبت الماضي، بهدفين لكل فريق، في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال معوض من خلال تصريحات لبرنامج ستاد الهدف الإذاعي، إن الجميع يتحمل مسؤولية التعادل أمام الفريق التونسي.

وأخطأ إكرامي في مباراة الترجي، ليسبب في تسجيل الفريق التونسي الهدف الثاني، ليخرج الأهلي متعادلا في مباراة الذهاب.

وأضاف ، أن أي خطأ ستعرض له الفريق يكون مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن اللاعب الكبير هو الذي يتعلم من مثل هذه الأخطاء ويصححها بشكل سريع.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام فريق الدم والذهب يوم السبت المقبل في ملعب رادس على أمل حسم بطافة التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في لقاء العودة بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد اللاعبون للتدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب برج العرب مساء السبت الماضي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.