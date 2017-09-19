أبو تريكة : الأهلي سيواجة صعوبات أمام الترجي

قال محمد أبو تريكة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق أن المارد الاحمر سيواجة صعوبات كثيرة أمام الترجي التونسي في مباراة العودة بالدور الثمانية ، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت صحيفة “الصريح” التونسية أن أحد الصحفيين التونسيين العاملين بقناة “بي إن سبورت” والمقربين من أبوتريكة أوضح أن أبو تريكة أكد أن مباراة الترجي ستكون شاقة على المارد الأحمر، وصعب تكرار سيناريو 2012.

وأضافت الصحيفة أن نجم الأهلي السابق علق على تصريحات حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر حينما تحدى الترجي التونسي قائلاً ” إن الفريق الأحمر قادر على التأهل في رادس”.

وأشارت صحيفة “الصريح” أن اللاعب السابق محمد أبو تريكة يرى أن الترجي يعد من أفضل الفرق المشاركة في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الترجي في ملعب رادس بتونس، يوم السبت المقبل.

جير بالذكر ان المارد الأحمر تعادل أمام نظيره الترجي التونسي في مباراة الذهاب بالدور الثمانية ، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.