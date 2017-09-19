تعرف على نصيحة اسامة نبيه للأهلي أمام الترجي

وجه أسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر نصيحة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في رادس ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

مدرب المنتخب ينصح لاعبي الأهلي للفوز على الترجي

وأكد نبيه عبر مداخلة مع إبراهيم فايق عبر برنامج الحريف على قناة دي ام سي أن لاعبو الأهلي يحتاجون للإصرار والعزيمة من أجل الفوز على الترجي.

وكان نادي الأهلي قد تعادل 2-2 مع الترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي يحتاج إلى الفوز لاستمرار مشواره في أبطال أفريقيا

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على الترجي أو التعادل بأكثر من نتيجة 2-2 حتى يضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

وسجل نادي الأهللي هدفيه عن طريق عبد الله السعيد ووليد أزارو في الدقيقتين 11 و67 بينما أحرز للترجي طه ياسين الخنيسي وغيلان الشعلالي في الدقيقتين 21 و47.

وتسبب شريف إكرامي حارس الأهلي في الهدف الثاني للترجي بعدما فشل في التقاط كرة سهلة ودخل بها الشبكة دون مبرر مقبول.