مدرب المنتخب يكشف سبب استبعاد عمر جابر من قائمة الفراعنة أمام الكونغو

كشف أسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر حقيقة استبعاد عمر جابر لاعب بازل السويسري من قائمة المحترفين، التي تستعد لخوض مباراة الكونغو المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأكد نبيه أن استبعاد جابر جاء بسبب وجهة نظر فنية، مشيرا إلى أن اللاعب من قوام المنتخب الأساسي.

وضمت القائمة 14 لاعبًا، أعلن عنهم إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، وجاءت القائمة كالاتي:

قائمة المحترفين

عصام الحضري، “التعاون السعودى”، أحمد المحمدى “استون فيلا الانجليزى”، محمد عبد الشافى “أهلى جدة السعودى”، أحمد حجازي “وست بروميتش الانجليزى”، محمد النني “ارسنال الانجليزى”، محمد صلاح “ليفربول الانجليزى”، أحمد حسن كوكا “سبورتنج براجا البرتغالي”، محمود عبد المنعم كهربا “اتحاد جدة السعودى”، عمرو جمال مهاجم “بيدفيست ويتس الجنوب افريقى”، محمود حسن تريزيجيه “قاسم باشا التركى”، كريم حافظ “لانس الفرنسى”، رمضان صبحى “ستوك سيتى الانجليزى”، مصطفى فتحى “التعاون السعودى”، سام مرسى “ويجان الانجليزى”.

ويستعد الفراعنة لمواجهة الكونغو يوم 8 أكتوبر، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.