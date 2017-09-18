هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك إدارة نادي الداخلية بعد مطالبة الأخير اتحاد الكرة بشكل رسمي بإعادة مباراة الفريق أمام الزمالك أمس والتي انتهت بفوز الزمالك على الداخلية. وصرح منصور عبر برنامج مساء الأنوار عبرقناة أون سبورت “هل الداخلية عايزين يعيدوا الماتش علشان ركلتين جزاء للزمالك لم يتم احتسابهم؟ الكلام ده بيحصل في الافراح مش في الدوري”. وأكد “الداخلية كان سيء والزمالك كان زانقه في الحارة بتاعته”.

كما تبرأ رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك من ظلم فريق الداخلية في مباراة الفريقين أمس والتي انتهت بثلاثية نظيفة للزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وأكد أبو رجيلة أن الزمالك ليس طرفا في الأزمة لأنها بين الداخلية واتحاد الكرة. مشير إلى أن الزمالك كان يستحق ركلتي جزاء بجانب التي احتسبت.

كما صرح علاء عبد العال مدرب الفريق بأن هذا القرار جاء بسبب التعرض للظلم واحتساب ركلة جزاء وهمية ضد الفريق أمس، مشيرا إلى أن الركلة ساعدت الفريق على الفوز كما رأى الجميع.

وأحرز هدف الزمالك الأول محمد أشرف روقة من ركلة جزاء تسبب فيها عبد الله جمعة بالسقوط داخل منطقة الجزاء دون أن يلمسه أحد.