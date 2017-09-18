أسامة نبيه يعلن موقف المنتخب من استبعاد شريف إكرامي ويزف بشرى للأهلي

أكد أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني شريف إكرامي، حارس مرمي النادي الأهلي سيكون في معسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لمباراة الكونغو يوم 8 أكتوبر في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

المنتخب يرفض استبعاد شريف إكرامي

وأوضح نبيه أن شريف إكرامي واحد من أفضل حراس إفريقيا في الوقت الحالي ويعد أهم لاعبي المنتخب فكيف يتم استبعاده من صفوف الفراعنة.

وقال نبيه خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة إنري، إن أحمد ناجي، مدرب حراس المرمي للمنتخب، تواصل مع شريف إكرامي وأعلن دعمه الكامل رغم الخطأ أمام الترجي التونسي.

وأضاف نبيه: “شريف حارس كبير من الأعمدة الأساسية للمنتخب ولا نية نهائيًا لاستبعاده لمجرد الخطأ في مباراة.. كلنا بشر نصيب ونخطيء”.

وأشار نبيه إلى أن يتوقع تخطي الأهلي عقبة الترجي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مثلما حدث عام 2012.

وكان شريف إكرامي قد تسبب في الهدف الثاني للترجي التونسي أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل 2-2.