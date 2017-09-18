الزمالك يبريء نفسه من ظلم الداخلية.. ويرد على مطالبات إعادة المباراة

تبرأ رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك من ظلم فريق الداخلية في مباراة الفريقين أمس والتي انتهت بثلاثية نظيفة للزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وأكد أبو رجيلة أن الزمالك ليس طرفا في الأزمة لأنها بين الداخلية واتحاد الكرة.

وصرح أن الزمالك كان يستحق ركلتي جزاء بجانب التي احتسبت.

وجاء ذلك ردا على قرار إدارة الداخلية بمطالبة اتحاد الكرة بشكل رسمي بإعادة مباراة الفريق أمام الزمالك أمس والتي انتهت بفوز الزمالك على الداخلية .

كما صرح علاء عبد العال مدرب الفريق بأن هذا القرار جاء بسبب التعرض للظلم واحتساب ركلة جزاء وهمية ضد الفريق أمس، مشيرا إلى أن الركلة ساعدت الفريق على الفوز كما رأى الجميع.

وأحرز هدف الزمالك الأول محمد أشرف روقة من ركلة جزاء تسبب فيها عبد الله جمعة بالسقوط داخل منطقة الجزاء دون أن يلمسه أحد.

وينوي مسئولو الداخلية الاستشهاد بواقعة مباراة منتخبي جنوب إفريقيا والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” إعادتها بسبب أخطاء الحكم لامبتي طوال الـ90 دقيقة.

وكشف اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بالداخلية عن أن إدارة النادي ستتقدم بطلب رسمي غدًا للجبلاية تطالب خلاله بإعادة المباراة، مع عدم إدارة محمد معروف حكم اللقاء أي مباراة للفريق في الدوري.

وأوضح عثمان الدسوقي أن فيفا أوقف حكم مباراة السنغال وجنوب إفريقيا مدى الحياة وقرر إعادة المباراة لمنح أصحاب المظالم حقوقهم لأن السنغال لن تستفيد من إيقاف الحكم لامبتي.