مدرب الداخلية: تعرضنا لظلم شديد أمام الزمالك.. و نطالب بإعادة المباراة

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية على قرار إدارة النادي بمطالبة اتحاد الكرة بشكل رسمي بإعادة مباراة الفريق أمام الزمالك أمس والتي انتهت بفوز الزمالك على الداخلية بثلاثية نظيفة أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وصرح عبد العال بأن هذا القرار جاء بسبب التعرض للظلم واحتساب ركلة جزاء وهمية ضد الفريق أمس، مشيرا إلى أن الركلة ساعدت الفريق على الفوز كما رأى الجميع.

وأحرز هدف الزمالك الأول محمد أشرف روقة من ركلة جزاء تسبب فيها عبد الله جمعة بالسقوط داخل منطقة الجزاء دون أن يلمسه أحد.

وينوي مسئولو الداخلية الاستشهاد بواقعة مباراة منتخبي جنوب إفريقيا والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” إعادتها بسبب أخطاء الحكم لامبتي طوال الـ90 دقيقة.

وكشف اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بالداخلية عن أن إدارة النادي ستتقدم بطلب رسمي غدًا للجبلاية تطالب خلاله بإعادة المباراة، مع عدم إدارة محمد معروف حكم اللقاء أي مباراة للفريق في الدوري.

وأوضح عثمان الدسوقي أن فيفا أوقف حكم مباراة السنغال وجنوب إفريقيا مدى الحياة وقرر إعادة المباراة لمنح أصحاب المظالم حقوقهم لأن السنغال لن تستفيد من إيقاف الحكم لامبتي.