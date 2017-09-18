تعرف على رسالة مدرب حراس دجلة لإكرامي بعد الخطأ الكارثي

أرسل فكرى صالح، مدرب حراس مرمى فريق وادى دجلة رسالة تحمل عدد من النصائح إلى شريف إكرامي حارس الأهلي بعد أزمته الأخيرة، بعد أن تسبب في الهدف الثاني لمباراة فريقه أمام الترجي التونسي التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

مدرب حراس دجلة لإكرامي: القوى هو الذى لايؤثر به الخط

وكتب صالح عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي رسالة لإكرامي جاء فيها:

“ابنى العزيز شريف إكرامى أريدك أن تعرف أن كل العمالقة أصحاب القفازات فى العالم الخطأ وارد ولكن القوى هو الذى لايؤثر به الخطأ”.

وتابع “أنت جربت هذا فى ظروف مرض ابنتك العزيزة ورجعت عملاقا شامخا وأنهيت الدورى الماضى بامتياز فنى وأمامك الآن الشوط الثانى فى تونس على ملعب رادس، وأنا متأكد أنك تريد المباراة الآن لأننى متأكد أنك ستكون بطل هذه المباراة ودعواتى معك ومع أخى العزيز طارق سليمان، وإن شاء الله ستكون التهنئة لكما أنتما الاثنين بعد المباراة”.