قرار عاجل من الـ”فيفا” ضد الهارب سليماني كوليبالي

رفض مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منح الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم الأهلي السابق، بطاقة دولية مؤقتة، بعد هربه من القلعة الحمراء في مايو الماضي.

وأخطر مسؤولو “فيفا” نظيره في النادي الأهلي بحرمان المهاجم الإيفواري من البطاقة الدولية أو المؤقته، بعدما هرب من صفوف المارد الأحمر.

وكان النادي الأهلي قد قدم كل المستندات والأوراق الرسمية لـ”فيفا” التي تؤكد صحة موقفه في أزمة اللاعب الهارب.

وبهذا القرار لن يتمكّن من “كوليبالي” من اللعب لأى ناد خلال الفترة المقبلة، إلا بعد انتهاء أزمته مع القلعة الحمراء.

وأشار مصدر داخل الأهلي، إلى أن النادي ينتظر الحصول على تعويض من اللاعب تبلغ قيمته 3 ملايين و500 ألف دولار، نظير الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به بعدما هرب دون علم النادي.

وأكد المصدر أن الحالة الوحيدة التى تمنع الأهلي من الحصول على التعويض هى اعتزال كوليبالى وعدم انضمامه لأى ناد، موضحا أن الأهلي ينتظر رد المهاجم الإيفوارى على خطاب الفيفا، من أجل تسوية القضية نهائيا وحصول النادى على حقوقه.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا مع الترجي بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين السبت الماضي، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الذهاب للدور ذاته.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.