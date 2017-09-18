الأهلي يحرج الترجي ويصعد أزمة “نيانت”

ينوي النادي الأهلي التقدم بشكوى رسمية للمطالبة بتغيير الحكم أليوم نيانت حكم لقاء الأحمر ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يشكو حكم مباراة الترجي

ويحل نادي الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخشى نادي الأهلي تأثير الحكم أليوم نيانت على سير المباراة بعدما تردد حول صلة القرابة بينه وبين الكاميروني فرانك كوم لاعب الوسط المدافع بنادي الترجي.

وكان الأهلي قد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

بينما أعلنت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، الأسعار التي ستباع بها تذاكر مباراة الأهلي في رادس على أن تطرح التذاكر قبل المباراة بيومين فقط، وستكون أسعارها كالتالي: 15 دينارًا – 20 دينارًا – 30 دينارًا – 40 دينارًا – 50 دينارًا.

وأشارت صحيفة “الصباح” التونسية إلى أنه من المنتظر أن توافق وزارة الداخلية على طلب مسؤولي نادي الترجي بطباعة 40 ألف تذكرة لمواجهة الأهلي.

ويأمل الأهلي في الفوز على الترجي أو التعادل بأكثر من نتيجة 2-2 حتى يضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.