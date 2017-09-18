تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي وعدد الجمهور

أعلنت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، الأسعار التي ستباع بها تذاكر مباراة الأهلي في رادس ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الترجي يطرح تذاكر مباراة الأهلي

وتطرح إدارة نادي الترجي التونسي التذاكر قبل المباراة بيومين فقط، وستكون أسعارها كالتالي: 15 دينارًا – 20 دينارًا – 30 دينارًا – 40 دينارًا – 50 دينارًا.

وذكرت صحيفة “الصباح” التونسية أنه من المنتظر أن توافق وزارة الداخلية على طلب مسؤولي نادي الترجي بطباعة 40 ألف تذكرة لمواجهة الأهلي.

وكان نادي الأهلي قد تعادل 2-2 مع الترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على الترجي أو التعادل بأكثر من نتيجة 2-2 حتى يضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

وسجل نادي الأهللي هدفيه عن طريق عبد الله السعيد ووليد أزارو في الدقيقتين 11 و67 بينما أحرز للترجي طه ياسين الخنيسي وغيلان الشعلالي في الدقيقتين 21 و47.

وتسبب شريف إكرامي حارس الأهلي في الهدف الثاني للترجي بعدما فشل في التقاط كرة سهلة ودخل بها الشبكة دون مبرر مقبول.